Производство самого популярного бурбона приостановят

Jim Beam приостановит производство бурбона до конца 2026 года. Об этом сообщает Би-би-си.

Выпуск самого популярного бурбона на главном заводе приостановят для модернизации производственных мощностей. Винокурня будет закрыта, пока компания будет «использовать возможность инвестировать в улучшение производственных площадок», отмечают источники.

Сейчас производители Кентукки столкнулись с высокой степенью неопределенности из-за ответных импортных тарифов на зарубежных рынках после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении тарифов на товары из большинства стран в апреле 2025-го. Торговая напряженность между США и Канадой также повлияла на продажи алкоголя: большинство канадских провинций бойкотировали американские спиртные напитки в начале года.

Бренд Jim Beam принадлежит японскому гиганту по производству напитков Suntory Global Spirits, на предприятиях которого в Кентукки работает более тысячи человек.

На фоне ожидания глобальных торговых войн Suntory Global Spirits стала накапливать запасы американского виски в Европе. В ожидании роста тарифов компания задумалась о возможном изменении фокуса продаж со стороны США. Также производитель собирается в ближайшие годы продавать больше виски, импортируемого из Великобритании.