Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:09, 22 декабря 2025Мир

Раскрыта ошибка Европы в отношении России

Экс-дипломат Крук назвал ошибкой веру Евросоюза в слабость России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Британский дипломат в отставке Аластер Крук заявил, что лидеры Европы совершают огромную ошибку, продолжая думать, что у них получилось ослабить Россию. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Крук подчеркнул, что в Европе ожидают проигрыш России, если в конфликт на Украине вступят США. Веру Евросоюза в слабость Москвы он назвал ошибкой.

«Но все доказательства говорят об обратном — о том, что сейчас Россия — одна из ведущих держав мира наряду с Китаем, и у нее есть как экономические, так и военные рычаги влияния», — отметил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл последствия санкций Евросоюза против России. По его мнению, ограничения против Москвы сокрушили европейскую экономику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Швеция задержала российское судно Adler. Это не первый случай, когда страна НАТО препятствует проходу по Балтийскому морю

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    У россиян начали воровать тепло

    Представители США и Украины по итогам переговоров опубликовали одинаковые посты

    В России объяснили последствия выхода США из ОБСЕ

    Мужчинам дали совет для восстановления волос при облысении

    Простая комбинация добавок показала эффект против смертельного вида рака

    Россиянку осудили за унижение погибших на СВО военных

    Раскрыта ошибка Европы в отношении России

    Известного монашеским образом жизни легендарного бодибилдера не стало в 30 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok