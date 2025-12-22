Раскрыта возможная компенсация Долиной за продажу масок с ее изображением

Юрист Жорин: Долина может подать в суд на продавцов масок с ее изображением

Народная артистка России Лариса Долина может подать в суд на продавцов масок с ее изображением и потребовать изъятия продукции. Об этом адвокат Сергей Жорин рассказал «Газете.Ru».

По словам юриста, продажа товаров с изображением певицы нарушает ее права, если не было получено согласие. Исполнительница может потребовать удалить незаконно используемое изображение, изъять и уничтожить соответствующие товары, а также компенсировать моральный вред.

Жорин отметил, что компенсация вряд ли будет крупной. «Чаще всего компенсация в пределах 30-50 тысяч рублей. В редких случаях — до 100 тысяч», — пояснил адвокат.

Ранее сообщалось, что продажи товаров с изображением Ларисы Долиной на Wildberries существенно выросли за последние два месяца. Продажи постеров с певицей выросли в 7,5 раза, картонных масок — в шесть раз, ростовых кукол — в четыре. При этом спрос на виниловые пластинки и CD-альбомы артистки сократился до нуля.