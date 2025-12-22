Реклама

Раскрыты подробности о подрыве машины российского генерала в Москве

СК: Бомба была под днищем машины генерала Сарварова, возбуждено дело об убийстве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля генерала Фанила Сарварова. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного (СК) России Светлана Петренко.

Мощность бомбы составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте, уточняет Telegram-канал Shot. В результате подрыва военнослужащий получил множественные осколочные ранения ног и закрытые переломы лицевой кости, уточняет Telegram-канал Mash.

По данным ведомства, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве была приведена в действие бомба. Сарварова экстренно госпитализировали, однако врачам не удалось его спасти.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащего. К месту преступления направлены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК. В настоящее время силовики проводят осмотр места происшествия, допрос свидетелей и очевидцев, также изъяты записи с камер видеонаблюдения.

