Раскрыты подробности о подрыве машины российского генерала в Москве

Взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля генерала Фанила Сарварова. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного (СК) России Светлана Петренко.
Мощность бомбы составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте, уточняет Telegram-канал Shot. В результате подрыва военнослужащий получил множественные осколочные ранения ног и закрытые переломы лицевой кости, уточняет Telegram-канал Mash.
По данным ведомства, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве была приведена в действие бомба. Сарварова экстренно госпитализировали, однако врачам не удалось его спасти.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащего. К месту преступления направлены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК. В настоящее время силовики проводят осмотр места происшествия, допрос свидетелей и очевидцев, также изъяты записи с камер видеонаблюдения.