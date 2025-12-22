Раскрыты подробности о подрыве машины российского генерала в Москве

СК: Бомба была под днищем машины генерала Сарварова, возбуждено дело об убийстве

Взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля генерала Фанила Сарварова. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного (СК) России Светлана Петренко.

Мощность бомбы составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте, уточняет Telegram-канал Shot. В результате подрыва военнослужащий получил множественные осколочные ранения ног и закрытые переломы лицевой кости, уточняет Telegram-канал Mash.

По данным ведомства, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве была приведена в действие бомба. Сарварова экстренно госпитализировали, однако врачам не удалось его спасти.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащего. К месту преступления направлены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК. В настоящее время силовики проводят осмотр места происшествия, допрос свидетелей и очевидцев, также изъяты записи с камер видеонаблюдения.