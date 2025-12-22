Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:56, 22 декабря 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о риске стать соучастником преступления из-за одной схемы мошенников

Россияне рискуют стать соучастниками мошенников из-за схемы обмана с подработкой
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Мошенники реализуют схему обмана с якобы подработкой на продаже подарочных сертификатов, в результате которой гражданин рискует стать соучастником преступления. Об этом предупредило МВД РФ в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Отмечается, что злоумышленники размещают в мессенджерах объявления о простой удаленной работе. Пользователю, который откликнется, они предлагают заработать на продаже подарочных сертификатов в интернете.

«Исполнителю отводится роль посредника: он размещает объявления, получает деньги от покупателя, удерживает небольшой процент "вознаграждения", а остальную сумму переводит третьему лицу», — рассказали в МВД. Однако в реальности покупатель получает недействительный подарочный сертификат, а после того, как от них потребуют вернуть деньги, мошенники перестают выходить на связь, добавили в ведомстве.

Материалы по теме:
Мошенники взломали «Госуслуги»: что делать, как вернуть доступ и куда обращаться за помощью
Мошенники взломали «Госуслуги»:что делать, как вернуть доступ и куда обращаться за помощью
10 апреля 2025
В России распространяются новые виды мошенничества. Как им противостоять?
В России распространяются новые виды мошенничества.Как им противостоять?
18 декабря 2025

«В результате ответственность перекладывается на исполнителя, который либо возвращает средства из собственных денег, либо рискует оказаться соучастником преступления», — также заявили в МВД. Уточняется, что аферисты после случившегося удаляют переписку и меняют названия и оформление каналов.

Россиян призвали быть осторожными при поиске работы и покупать подарочные сертификаты в официальных магазинах.

Ранее сообщалось, что мошенники начали активно предлагать россиянам инвестировать новогодние премии, обещая якобы высокий доход. Об этом рассказал юрист Иван Курбаков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве в результате покушения погиб генерал-лейтенант Российской армии. Под его автомобилем сработало взрывное устройство

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Раскрыты девять профессий с зарплатами свыше 200 тысяч рублей. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    Доктор Мясников высказался о российских пациентах словами «бухают на убой»

    В России прокомментировали подрыв генерал-майора в Москве

    Пилот заметил в нескольких метрах от себя НЛО в виде «серебряного контейнера»

    Известная модель обнажила грудь во время похода в ресторан с женой Безоса

    Раскрыт приговор заработавшему 269 миллионов рублей на земле бывшему российскому депутату

    Раскрыта биография взорванного в Москве генерал-майора ВС РФ Сарварова

    Врач предостерег от сочетания алкоголя с некоторыми лекарствами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok