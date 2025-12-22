Россиян предупредили о риске стать соучастником преступления из-за одной схемы мошенников

Россияне рискуют стать соучастниками мошенников из-за схемы обмана с подработкой

Мошенники реализуют схему обмана с якобы подработкой на продаже подарочных сертификатов, в результате которой гражданин рискует стать соучастником преступления. Об этом предупредило МВД РФ в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Отмечается, что злоумышленники размещают в мессенджерах объявления о простой удаленной работе. Пользователю, который откликнется, они предлагают заработать на продаже подарочных сертификатов в интернете.

«Исполнителю отводится роль посредника: он размещает объявления, получает деньги от покупателя, удерживает небольшой процент "вознаграждения", а остальную сумму переводит третьему лицу», — рассказали в МВД. Однако в реальности покупатель получает недействительный подарочный сертификат, а после того, как от них потребуют вернуть деньги, мошенники перестают выходить на связь, добавили в ведомстве.

«В результате ответственность перекладывается на исполнителя, который либо возвращает средства из собственных денег, либо рискует оказаться соучастником преступления», — также заявили в МВД. Уточняется, что аферисты после случившегося удаляют переписку и меняют названия и оформление каналов.

Россиян призвали быть осторожными при поиске работы и покупать подарочные сертификаты в официальных магазинах.

Ранее сообщалось, что мошенники начали активно предлагать россиянам инвестировать новогодние премии, обещая якобы высокий доход. Об этом рассказал юрист Иван Курбаков.