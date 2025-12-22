Россиян призвали не поддаваться панике из-за слухов о птичьем гриппе

Эксперт Анфиногенов: Данные о птичьем гриппе пока не нашли подтверждений

Не поддаваться панике на фоне новостей по поводу возможной вспышки птичьего гриппа в России призвал независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов. Его слова приводятся в Telegram-канале издания 360.ru.

Информация о гриппе пока не нашла достаточно подтверждений, обратил внимание собеседник издания. Стоимость яиц на этом фоне вряд ли изменится, считает он.

От вспышек такого гриппа страдают в первую очередь сами хозяйства, обратил внимание главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. Энгельгардта Петр Чумаков. При заражении куриц возникает массовый падеж, из-за чего в качестве карантинных мер сотрудникам приходится уничтожать все поголовье.

Ранее стало известно, что птицефабрика «Волжанин» в Ярославле приостановила отгрузку продукции. Источники «Коммерсанта» на этом рынке назвали возможной причиной выявление на площадке фабрики гриппа птиц. В региональном министерстве агрокомплекса и потребрынка ответить на вопрос о наличии или отсутствии данного вируса не смогли.

В пресс-службе Минсельхоза в понедельник заявили о том, что российский рынок с избытком обеспечен куриными яйцами. Производство данной продукции в РФ в этом году выросло, добавили там. Объем поставок куриных яиц на рынок составил в декабре 37 млрд штук, что на 6,5 процента больше показателей того же месяца 2024 года.