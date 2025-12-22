Реклама

13:06, 22 декабря 2025

В России заявили об избытке яиц

Минсельхоз: Российский рынок с избытком обеспечен яйцами
Вячеслав Агапов

Фото: monticello / Shutterstock / Fotodom

Российский рынок с избытком обеспечен куриными яйцами. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Минсельхоза.

По данным ведомства, в 2025 году в стране выросло производство птицеводческой продукции. К декабрю на рынок поступили почти 37 миллиардов штук куриных яиц, прирост к аналогичyому показателю прошлого года составил 6,5 процента.

«В настоящее время внутренний рынок с избытком обеспечен данной продукцией. Производство позволяет полностью закрыть потребности как потребителей, так и предприятий переработки», — пояснили в Минсельхозе.

К 17 декабря средняя стоимость яиц первой категории у производителей снизилась до 64,7 рубля за десяток, второй категории — до 48,9 рубля за десяток. Снижение составило 24,9 и 31,9 процента соответственно.

В ходе прямой линии президент страны Владимир Путин заявил, что стоимость куриных яиц в России существенно снизилась в 2025 году после роста в предыдущие годы.

«Обращаю внимание на то, что в прошлом или в позапрошлом году критически оценивали действия наших коллег из правительства, когда резко подскочили цены на куриное яйцо. Сейчас цены снижаются», — подчеркнул президент, признав, что не помнит, на 10 или 16 процентов подешевели яйца.

Позднее стало известно, что птицефабрика «Волжанин», занимающая 20 процентов рынка яиц в Центральном федеральном округе, остановила отгрузку продукции на неопределенный срок. Прекращение поставок объяснили выявлением на площадке предприятия высокопатогенного гриппа птиц. В настоящее время решается вопрос о возобновлении хотя бы частичных поставок.

