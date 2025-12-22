Реклама

18:21, 22 декабря 2025

Россиянам перечислили действия при повреждении машины фейерверком

Марина Аверкина

Фото: Igor Hotinsky / Shutterstock / Fotodom

Обращаться в ГАИ нет смысла, если припаркованный автомобиль пострадал от фейерверка во дворе. Об этом RT заявил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Он подчеркнул, что при обнаружении подобных повреждений нужно писать заявление в РОВД. Эксперт уточнил, что ГАИ не занимается такими случаями, поскольку они не квалифицируются как дорожно-транспортные происшествия.

Далее автовладельцу нужно оценить причиненный ущерб. «Лучшим решением будет обратиться к экспертам, которые составят заключение с подробным описанием каждого повреждения и смогут уточнить, какие повреждения на машине возникли именно из-за фейерверка», — объяснил Ладушкин.

Параллельно эксперт рекомендовал активно заняться поиском доказательств. Нужно запросить видеозаписи с камер наружного наблюдения, установленных на ближайших парковках, автозаправках и торговых точках. Не помешает узнать у соседей в домовом чате детали происшествия. Возможно, найдутся те, кто видел хулигана, запустившего фейерверк. «С таким запросом настоятельно рекомендую не затягивать, чаще всего записи с камер хранятся всего несколько дней. Их нужно успеть скопировать, пока они не исчезли», — напомнил специалист.

Если правонарушитель будет установлен, можно попробовать разрешить ситуацию в досудебном порядке, отправив ему претензию с требованием возместить ущерб. По словам эксперта, такой подход не только укрепляет позиции пострадавшей стороны в случае возможного судебного разбирательства, но и позволяет разрешить ситуацию миром, сэкономив время и силы.

Ранее Евгений Ладушкин назвал признаки износа зимних шин. Он отметил, что дефекты лучше всего определить при осмотре до их установки.

