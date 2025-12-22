Реклама

10:27, 22 декабря 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россияне назвали приоритеты при поиске работы

Большинство опрошенных россиян захотело работать в небольших и средних компаниях
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Только 35 процентов опрошенных хотят работать в корпорациях или крупных госкомпаниях, стартапы же и вовсе привлекают лишь 1 процент респондентов, следует из информации девелопера October Group, поступившей «Ленте.ру». Большинство россиян, говорится в материалах, при поиске работы нацелены на то, чтобы трудоустроиться в небольшие или средние компании.

Приоритетом, привлекающим в них работников, является сочетание стабильности и широкого соцпакета (важны для 62 и 28 процентов участников исследования соответственно) со свободой, творческим разнообразием и быстрой обратной связью от руководства (важны для 32-40 процентов участников).

Отмечается, что соискатели до 28 лет на 30 процентов чаще, чем представители старших возрастных групп, обращают внимание на наличие соцпакета, а те, кому от 29 до 44 лет, на треть больше ценят в работе интересные проекты. Взрослые сотрудники гораздо чаще (на 46 процентов больше) молодежи подчеркивают значимость современного комфортного офиса.

«Исследование отражает, что молодые специалисты хотят чувствовать поддержку — уверенность в команде для них оказалась на 38 процентов важнее, чем в старших возрастных группах. Кроме того, для них предсказуемо большее значение имеют новые профессиональные знания», – отметила заместитель гендиректора по HR и бизнес-процессам October Group Валерия Коваленко.

Ранее в компании сообщили, что после нескольких лет популярности удаленного формата работы, ставшего распространенным в годы пандемии COVID-19, россияне стали активнее проявлять интерес к работе в очном формате — запрос на «офис для команды» вырос за год на 60,4 процента. В первую очередь этот тренд задают руководители, более половины которых работают из бизнес-центров.

