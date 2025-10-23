Экономика
16:27, 23 октября 2025Экономика

Россияне начали возвращаться в офисы

В России стало известно о росте запросов на офисы для команд на 60 %
Дмитрий Воронин

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom  

После нескольких лет популярности удаленного формата работы, ставшего распространенным в годы пандемии коронавируса, россияне стали активнее проявлять интерес к работе в очном формате. Согласно информации девелопера October Group, поступившей «Ленте.ру», запрос «офис для команды» вырос за год на 60,4 процента, а интерес к такой занятости со стороны сотрудников и соискателей — на 10,6 процента.

Как следует из представленных данных, интерес к офисной работе чаще проявляют более опытные сотрудники, представители поколения Х (44-60 лет) и миллениалы (29-43 года) — 25,3 и 23,2 процента соответственно. Зумеры, к которым относят 18-28-летних работников, сейчас хотят в офис вдвое реже — 12,1 процента. «В первую очередь этот тренд задают руководители: сегодня 57 процентов топ-менеджеров и 46 процентов менеджеров среднего звена работают из бизнес-центров», — говорится в материалах.

Ранее «иксеров» назвали оставшимся за бортом карьерной лестницы поколением. По данным WSJ, с 2017 по 2025 годы доля топ-менеджеров компаний в возрасте 60 лет и старше выросла с 35,1 до 41,5 процента, в то время как условно 50-летних руководителей наоборот стало меньше.

До этого эксперт объяснила сохраняющийся интерес россиян к удаленке перспективой «находясь в 500 километрах от Москвы» работать в том числе на крупные столичные компании и зарабатывать больше, чем это возможно в их городах.

