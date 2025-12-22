Реклама

16:59, 22 декабря 2025Экономика

Российские работодатели заявили о некомпетентности соискателей

hh.ru: 93 % российских работодателей столкнулись с дефицитом навыков соискателей
Дмитрий Воронин

Фото: nampix / Shutterstock / Fotodom

В 2025 году российские работодатели массово столкнулись с некомпетентностью специалистов и смещением спроса в сторону кандидатов, умеющих работать с искусственным интеллектом. Об этом со ссылкой на hh.ru пишет Forbes.

Так, о дефиците навыков у кандидатов заявили 93 процента собеседников платформы по поиску работы, а 60 процентов нанимателей сообщили, что претенденты, способные работать с ИИ, быстрее и эффективнее справляются с задачами, что делает эту сторону цифровой грамотности важным дополнением наличия у соискателей профессиональных знаний.

Наиболее дефицитными профессиями, по данным ресурса, в уходящем году стали дворники, повара и врачи (1,3, 2 и 2,2 резюме на вакансию соответственно), а самыми востребованными — продавцы и кассиры, для которых было открыто более 650 тысяч вакансий.

Также 22 декабря стало известно, что только 35 процентов опрошенных россиян хотят работать в корпорациях или крупных госкомпаниях, а стартапы привлекают и вовсе лишь 1 процент респондентов. Таким образом, большинство граждан при поиске работы нацелены на то, чтобы трудоустроиться в небольшие или средние компании.

