Российские работодатели заявили о некомпетентности соискателей

В 2025 году российские работодатели массово столкнулись с некомпетентностью специалистов и смещением спроса в сторону кандидатов, умеющих работать с искусственным интеллектом. Об этом со ссылкой на hh.ru пишет Forbes.
Так, о дефиците навыков у кандидатов заявили 93 процента собеседников платформы по поиску работы, а 60 процентов нанимателей сообщили, что претенденты, способные работать с ИИ, быстрее и эффективнее справляются с задачами, что делает эту сторону цифровой грамотности важным дополнением наличия у соискателей профессиональных знаний.
Наиболее дефицитными профессиями, по данным ресурса, в уходящем году стали дворники, повара и врачи (1,3, 2 и 2,2 резюме на вакансию соответственно), а самыми востребованными — продавцы и кассиры, для которых было открыто более 650 тысяч вакансий.
Также 22 декабря стало известно, что только 35 процентов опрошенных россиян хотят работать в корпорациях или крупных госкомпаниях, а стартапы привлекают и вовсе лишь 1 процент респондентов. Таким образом, большинство граждан при поиске работы нацелены на то, чтобы трудоустроиться в небольшие или средние компании.