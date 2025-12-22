Российский форвард вышел в лидеры списка лучших бомбардиров среди новичков НХЛ

Иван Демидов вышел в лидеры списка лучших бомбардиров среди новичков НХЛ

Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбург Пингвинс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на понедельник, 22 декабря. Основное время завершилось со счетом 3:3, в овертайме отличиться никто не смог, а в серии буллитов был сильнее «Питтсбург».

Демидов забросил восьмую шайбу в сезоне и сделал 20-ю результативную передачу. С 28 очками за результативность он вышел в лидеры списка лучших бомбардиров НХЛ среди новичков. Россиянин делит первое место с канадцем Беккеттом Сеннеке из «Анахайм Дакс», который забросил 11 шайб и сделал 11 ассистов.

Демидов — воспитанник СКА. Летом 2024 года россиянин был выбран на драфте НХЛ «Монреалем» под пятым номером. За клуб он дебютировал весной 2025-го, но нынешний сезон — первый полноценный для него за океаном.