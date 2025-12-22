Журналист Боуз: Европа перекладывает на Россию ответственность за свои ошибки

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что лидеры Европы перекладывают на Россию ответственность за свои ошибки. Об этом он написал в социальной сети Х.

Боуз назвал руководство Европы клоунским шоу и подчеркнул, что оно состоит из полоумных и случайных политиков. «Они создали все проблемы, в которых теперь обвиняют Россию. Каждый из них», — заявил журналист.

Ранее британский дипломат в отставке Аластер Крук раскрыл ошибку Европы в отношении России. Он напомнил, что «Россия — одна из ведущих держав мира наряду с Китаем, и у нее есть как экономические, так и военные рычаги влияния».