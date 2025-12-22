Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:57, 22 декабря 2025Интернет и СМИ

Руководство Европы назвали клоунским шоу

Журналист Боуз: Европа перекладывает на Россию ответственность за свои ошибки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что лидеры Европы перекладывают на Россию ответственность за свои ошибки. Об этом он написал в социальной сети Х.

Боуз назвал руководство Европы клоунским шоу и подчеркнул, что оно состоит из полоумных и случайных политиков. «Они создали все проблемы, в которых теперь обвиняют Россию. Каждый из них», — заявил журналист.

Ранее британский дипломат в отставке Аластер Крук раскрыл ошибку Европы в отношении России. Он напомнил, что «Россия — одна из ведущих держав мира наряду с Китаем, и у нее есть как экономические, так и военные рычаги влияния».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ночью атаковали Россию десятками дронов

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    У россиян начали воровать тепло

    В Москве во дворе жилого дома произошел взрыв

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Телеведущая-иноагент оспорила приговор за оправдание терроризма

    Дмитриев вылетел из США после переговоров

    Россиянин описал «нелегальную» жизнь в Америке фразой «пытаемся выжить»

    Девушка с больным горлом узнала о редком побочном эффекте леденцов от кашля

    Судимый за грабеж на Украине отправился на фронт после восьми дней подготовки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok