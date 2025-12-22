Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:41, 22 декабря 2025Экономика

Санкции США вновь ударили по ценам на российскую нефть

Bloomberg: Цена нефти марки Urals упала почти до 34 долларов за баррель
Кирилл Луцюк

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Санкции США продолжают влиять на состояние российской экономики. Об этом сообщило Bloomberg.

В качестве доказательства этого тезиса агентство привело тот факт, что цена на флагманскую российскую нефть марки Urals упала примерно до 34 долларов за баррель.

Bloomberg напомнило, что в октябре 2025 года власти США ввели масштабные санкции против крупнейших российских производителей нефти. Этот шаг не остановил ее экспорта, но серьезно усложнил его. Агентство также процитировало данные Argus, согласно которым скидка на нефть марки Urals составляет около 27 долларов за баррель.

Однако, чем дешевле становится данный энергоноситель, тем больше финансовых стимулов у нефтеперерабатывающих заводов игнорировать санкции и покупать нефть. В прошлом подобная динамика приводила к нормализации российских цен после первоначального снижения.

В конце минувшей недели стало известно, что скидки на основной российский экспортный сорт нефти Urals с продажей в балтийских портах для китайских покупателей взлетели до 35 долларов за баррель. Резкий рост скидок начался после введения санкций США в отношении крупнейших российских экспортеров нефти. Кроме того, Россия столкнулась с дефицитом танкеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт раскол между Рубио и Уиткоффом из-за Украины

    Курс рубля оказался «ненастоящим». Каким он должен быть?

    Раскрыты способы бесплатно получить жилье от государства

    Популярные напитки связали со снижением риска заболеваний легких

    Крупный пивовар выпустил пиво с добавлением снега

    В российском городе кипяток залил многоэтажный дом и попал на видео

    Туристка устроила фотосессию на скалах в Египте, была накрыта волной и чудом выжила

    Россиянка с покупательницей попали под следствие за сделку с ребенком

    Умер британский певец Крис Ри

    Телохранитель Майкла Джексона объяснил появление поп-короля на фото с Эпштейном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok