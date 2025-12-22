Шаляпин ответил на обвинения в женоненавистничестве

Певец Прохор Шаляпин заявил, что не испытывает ненависти к женщинам

Певец и шоумен Прохор Шаляпин назвал обвинения в ненависти к женщинам попыткой очернить его образ. Об этом он высказался в подкасте блогера Ивана Самохина.

Артист объяснил, что несколько лет назад участвовал в дебатах на тему феминизма, где занял патриархальную позицию. При этом его высказывания из этого ролика стали обсуждать в сети только сейчас. В видео певец в том числе рассуждал о том, что женщины не должны управлять государством. Шаляпин предположил, что привлечь внимание к его давним заявлениям решили недоброжелатели.

«Только сейчас это интервью стали раскручивать, потому что есть такие социологи, маркетологи — платится денежка, и запускается такая история, чтобы очернить», — пояснил Шаляпин. Он подчеркнул, что не испытывает ненависти к женщинам, но придерживается традиционных взглядов.

Ранее Шаляпин признался, что испугался отмены из-за шутки над ребенком. Прохор столкнулся с критикой в социальных сетях после неудачной шутки над мальчиком, который спросил артиста, работал ли тот грузчиком. Певец пошутил, что оставил эту должность ему. После публикации фрагмента некоторые пользователи посчитали, что Шаляпин таким образом принижает не только упомянутую профессию, но и ребенка, который, по его мнению, станет грузчиком, когда вырастет.