Культура
12:35, 19 декабря 2025Культура

Шаляпин испугался отмены после шутки над ребенком

Прохор Шаляпин признался, что боялся отмены из-за шутки над ребенком
Ольга Коровина

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Певец и шоумен Прохор Шаляпин признался, что боялся отмены после скандала из-за шутки над ребенком. Его комментарий передает Общественная служба новостей.

Исполнитель согласился с тем, что его ответ мальчику на съемках шоу «Дети против» мог показаться слишком резким. В то же время он заявил, что не имел в виду ничего негативного. «Я побоялся, что меня могут отменить в этом году, такой страх все же был после этой истории», — добавил шоумен.

Шаляпин столкнулся с критикой в социальных сетях после неудачной шутки над мальчиком, который спросил артиста, работал ли тот грузчиком. Артист пошутил, что оставил эту должность ему. После публикации фрагмента некоторые пользователи посчитали, что Шаляпин таким образом принижает не только упомянутую профессию, но и ребенка, который, по его мнению, станет грузчиком, когда вырастет. Вскоре певец оправдался за шутку и заявил, что во время съемок ни один из детей ни разу не заплакал и даже не нахмурился.

