Слово «пенсионер» стало красным маркером на сделках с жильем

Вице-президент РГР: Покупатели стали бояться пенсионеров на сделках с жильем

Слово «пенсионер» стало красным маркером на сделках с недвижимостью из-за «бабушкиных» схем. Об этом заявил вице-президент Российской гильдии риелторов (РГР) Андрей Банников в интервью агентству ТАСС.

«Вы знаете, боязнь (пенсионеров на сделках) была всегда, но сейчас просто это красный маркер. Если собственник пожилого возраста, пенсионного либо просто предпенсионного возраста продает свою квартиру, при этом не приобретает одновременно никакой альтернативной жилой площади, и не дай бог эта квартира у него еще является единственным жильем, то, скорее всего, такую квартиру сейчас на рынке не продать», — объяснил эксперт. Он добавил, что соответствующий «тренд» задал случай с Долиной.

Банников отметил, что сделки с пенсионерами могут не доходить до логического финала: так, квартира может продаваться, однако желающих приобрести ее не будет. «Только тот, который вот вышел из леса и не в курсе этой истории Долина — Лурье», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что словосочетание «схема Долиной» и еще четыре выражения, связанные с историей продажи квартиры народной артистки РФ, внесут в словарь неологизмов 2025 года.