Сотрудницы авиакомпании выбросили содержимое люксовой сумки пассажирки и присвоили ее себе

Сотрудницы авиакомпании Spirit Airlines украли сумку Louis Vuitton пассажирки

Сотрудницы авиакомпании Spirit Airlines присвоили себе люксовую сумку пассажирки. Об этом сообщило издание Miami Herald.

Инцидент произошел 19 октября в международном аэропорту Форт-Лодердейл-Холливуд в городе Остин, США, однако подробности дела появились недавно. Женщина оставила клатч Louis Vuitton стоимостью 500 долларов (39,7 тысячи рублей) на стойке регистрации. 22 октября камеры видеонаблюдения зафиксировали, как 49-летняя руководительница компании Олукунле Идову и 56-летняя сотрудница Хайасинт Линтон украли сумку: они взяли ее из ящика хранения, вытряхнули все содержимое в пакет и выбросили его, а клатч Идову забрала себе.

Женщин арестовали 13 и 21 ноября. Линтон отрицает обвинения в краже, а руководительница перевозчика вину признала. В итоге одну обвиняемую отстранили от работы без предоставления заработной платы, другая находится в отпуске. Следствие по делу продолжается.

