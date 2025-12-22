Реклама

12:05, 22 декабря 2025

Сотрудницы авиакомпании выбросили содержимое люксовой сумки пассажирки и присвоили ее себе

Сотрудницы авиакомпании Spirit Airlines украли сумку Louis Vuitton пассажирки
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Sylvain Lefevre / Getty Images

Сотрудницы авиакомпании Spirit Airlines присвоили себе люксовую сумку пассажирки. Об этом сообщило издание Miami Herald.

Инцидент произошел 19 октября в международном аэропорту Форт-Лодердейл-Холливуд в городе Остин, США, однако подробности дела появились недавно. Женщина оставила клатч Louis Vuitton стоимостью 500 долларов (39,7 тысячи рублей) на стойке регистрации. 22 октября камеры видеонаблюдения зафиксировали, как 49-летняя руководительница компании Олукунле Идову и 56-летняя сотрудница Хайасинт Линтон украли сумку: они взяли ее из ящика хранения, вытряхнули все содержимое в пакет и выбросили его, а клатч Идову забрала себе.

Женщин арестовали 13 и 21 ноября. Линтон отрицает обвинения в краже, а руководительница перевозчика вину признала. В итоге одну обвиняемую отстранили от работы без предоставления заработной платы, другая находится в отпуске. Следствие по делу продолжается.

Ранее вор украл золотую цепочку у туриста в Европе, попытался ее проглотить и подавился. Пока водитель такси вызывал полицию, соучастники преступления пытались вытащить ювелирное изделие из горла грабителя.

