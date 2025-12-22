Стала известна судьба раскрывшего гостайну высокопоставленного российского силовика

Начальник полиции Магнитогорска Козицын отстранен от работы после задержания

В Челябинской области начальник УМВД России по Магнитогорску полковник полиции Константин Козицын отстранен от работы после задержания. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, его отстранили от работы после того, как он попал под подозрение по статье 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны»).

Ранее сообщалось, что по месту жительства и службы высокопоставленного силовика прошли обыски.

Полковник полиции Козицын известен своими связями среди высокопоставленных чиновников и ВИП-персон из коммерческой среды. По версии следствия, он раскрыл чувствительную информацию лицу из коммерческой организации без соответствующего допуска.

