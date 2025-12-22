Реклама

14:06, 22 декабря 2025Силовые структуры

Стала известна судьба раскрывшего гостайну высокопоставленного российского силовика

Начальник полиции Магнитогорска Козицын отстранен от работы после задержания
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Челябинской области начальник УМВД России по Магнитогорску полковник полиции Константин Козицын отстранен от работы после задержания. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, его отстранили от работы после того, как он попал под подозрение по статье 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны»).

Ранее сообщалось, что по месту жительства и службы высокопоставленного силовика прошли обыски.

Полковник полиции Козицын известен своими связями среди высокопоставленных чиновников и ВИП-персон из коммерческой среды. По версии следствия, он раскрыл чувствительную информацию лицу из коммерческой организации без соответствующего допуска.

