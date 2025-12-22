Реклама

09:13, 22 декабря 2025Силовые структуры

ФСБ задержала высокопоставленного российского силовика за утечку чувствительной информации

В Челябинской области УФСБ задержала начальника полиции Магнитогорска Козицына
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Челябинской области сотрудники УФСБ задержали начальника УМВД России по Магнитогорску полковника полиции Константина Козицына. Об этом «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

Высокопоставленный силовик проходит подозреваемым по статье 283 («Разглашение государственной тайны») УК РФ. По месту жительства и службы полковника прошли обыски.

По версии следствия, он раскрыл чувствительную информацию лицу из коммерческой организации без соответствующего допуска. Собеседник издания отметил, что Козицын лоббировал интересы этого лица.

Полковник полиции Козицын известен своими связями среди высокопоставленных чиновников и VIP-персон из коммерческой среды.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области сотрудник исправительной колонии был заподозрен в разглашении гостайны.

