Сотрудник российской колонии раскрыл государственную тайну

В Челябинской области работник колонии подозревается в разглашении гостайны

В Челябинской области работник исправительной колонии подозревается в разглашении гостайны. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, он имел оформленный допуск к государственной тайне, которую передал третьим лицам. Разглашение выявили сотрудники ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье 283 («Разглашение сведений, составляющих государственную тайну») УК РФ. По данной статье предусмотрено максимальное наказание до четырех лет лишения свободы.

