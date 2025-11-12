Силовые структуры
10:49, 12 ноября 2025Силовые структуры

Сотрудник российской колонии раскрыл государственную тайну

В Челябинской области работник колонии подозревается в разглашении гостайны
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Челябинской области работник исправительной колонии подозревается в разглашении гостайны. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, он имел оформленный допуск к государственной тайне, которую передал третьим лицам. Разглашение выявили сотрудники ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье 283 («Разглашение сведений, составляющих государственную тайну») УК РФ. По данной статье предусмотрено максимальное наказание до четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что экс-глава отдела по защите гостайны ГУ МЧС осужден из-за особых документов.

