Экс-глава отдела по защите гостайны ГУ МЧС осужден из-за особых документов

Экс-сотрудника нижегородского ГУ МЧС осудили условно за разглашение гостайны

Бывший глава отдела по защите государственной тайны нижегородского ГУ МЧС по региону условно осужден за разглашение гостайны. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на региональное УФСБ России.

Он признан виновным по части 1 статьи 283 УК РФ («Разглашение гостайны). »Экс-сотрудник МЧС получил 1,5 года лишения свободы условно.

Как установил суд, мужчина передал документы, ограниченные грифом, некоему лицу, у которого не было соответствующего допуска.

Ранее сообщалось, что на Кавказе Верховный суд Республики Северная Осетия приговорил 44-летнего бывшего начальника отдела МВД России к условному сроку за разглашение гостайны.