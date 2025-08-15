Силовые структуры
19:10, 15 августа 2025

Бывший российский полицейский поплатился за разглашение гостайны

На Кавказе экс-начальнику отдела МВД дали условный срок за разглашение гостайны
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На Кавказе Верховный суд Республики Северная Осетия приговорил 44-летнего бывшего начальника отдела МВД России к условному сроку за разглашение гостайны. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на региональное УФСБ России.

Суд установил, что бывший полицейский сообщил заинтересованному лицу информацию, находящуюся в оперативной разработке. Отмечается, что при этом фигурант знал, что данная информация является гостайной.

Он признан виновным и получил 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, суд лишил его права занимать должности в системе МВД в течение такого же срока.

Ранее сообщалось, что гособвинение запросило для бывших высокопоставленных сотрудников МВД, обвиненных в коррупции, от 11 до 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

