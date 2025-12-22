Реклама

Стало известно о создании армией России плацдарма в Гуляйполе

ВС России создали плацдарм на западном берегу реки Гайчур в Гуляйполе
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России создали плацдарм на западном берегу реки Гайчур в городе Гуляйполе Запорожской области. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на собственный источник.

«Российские части смогли закрепиться на плацдарме на западном берегу реки Гайчур», — рассказал он.

По словам собеседника Telegram-канала, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались вытеснить ВС РФ с плацдарма, однако были отброшены с потерями. При этом российские войска продолжают продвижение к центру города, который является ключевым логистическим центром ВСУ на данном участке фронта.

Ранее стало известно, что ВСУ столкнулись с трудностями при обороне Гуляйполя. Отмечалось, что у украинской армии остается все меньше пространства для маневра по мере продвижения российских войск в город.

