Страна ЕС отказалась отправлять деньги украинским олигархам

Орбан: Венгрия не хочет, чтобы ее деньги оказались в кармане олигарха с Украины

Венгрия не намерена отправлять Украине деньги, потому что не хочет, чтобы они затем оказались в кармане «какого-нибудь украинского олигарха». Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан, передает агентство Origo.

«Пусть лучше эти деньги пойдут на строительство современной дороги здесь, на Большой Венгерской равнине, а не окажутся в разрушенном Донбассе или в кармане какого-нибудь украинского олигарха», — сказал он на церемонии открытия 34-километрового участка автодороги, которая находится в центральной части Венгрии.

6 декабря Орбан заявил, что Европейский союз должен был осудить коррупцию на Украине, но вместо этого Брюссель и Киев покрывают друг друга.

По словам главы венгерского правительства, просьба главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен увеличить помощь Украине в разгар коррупционного скандала подобна отправке «еще одного ящика водки алкоголику».