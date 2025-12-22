Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:36, 22 декабря 2025Мир

Страна ЕС отказалась отправлять деньги украинским олигархам

Орбан: Венгрия не хочет, чтобы ее деньги оказались в кармане олигарха с Украины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Венгрия не намерена отправлять Украине деньги, потому что не хочет, чтобы они затем оказались в кармане «какого-нибудь украинского олигарха». Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан, передает агентство Origo.

«Пусть лучше эти деньги пойдут на строительство современной дороги здесь, на Большой Венгерской равнине, а не окажутся в разрушенном Донбассе или в кармане какого-нибудь украинского олигарха», — сказал он на церемонии открытия 34-километрового участка автодороги, которая находится в центральной части Венгрии.

6 декабря Орбан заявил, что Европейский союз должен был осудить коррупцию на Украине, но вместо этого Брюссель и Киев покрывают друг друга.

По словам главы венгерского правительства, просьба главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен увеличить помощь Украине в разгар коррупционного скандала подобна отправке «еще одного ящика водки алкоголику».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Корреспондент «Ленты.ру» Николай Чигасов погиб в зоне СВО. Его атаковал украинский дрон под Северском

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Худшей валюте Азии предсказали трудное начало 2026 года

    Гуф вернул себе права на культовый альбом

    Москвичам рассказали о погоде на Новый год

    Киркоров назвал преподнесенные им самые дорогие подарки

    Появились кадры мощного пожара после ударов по Одессе

    Глава МИД Дании разозлился из-за слов спецпосланника Трампа

    Появились кадры с церемонии прощания с командиром «Эспаньолы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok