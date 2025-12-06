Реклама

Мир
17:30, 6 декабря 2025Мир

Орбан заявил о покрывающих друг друга Евросоюзе и Украине

Орбан: ЕС должен был осудить коррупцию на Украине, но Брюссель покрывает Киев
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Евросоюз (ЕС) должен был осудить коррупцию на Украине, но вместо этого Брюссель и Киев покрывают друг друга. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.

По словам политика, Евросоюз «тонет в коррупции», а комиссары сталкиваются с серьезными обвинениями. «Комиссия и Парламент погрязли в скандалах, — считает Орбан. — ЕС должен осудить коррупцию в Украине, но все повторяется по старой схеме: Брюссель и Киев покрывают друг друга, вместо того чтобы смотреть правде в глаза».

Ранее в частных домах и здании дипломатической службы ЕС в Брюсселе, а также в Европейском колледже в Брюгге прошли обыски в рамках расследования дела о коррупции и мошенничестве. Параллельно с этим были задержаны бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности и вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини и экс-генсек внешних связей ЕС Стефан Саннино.

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, из-за коррупционного скандала Еврокомиссия может быть распущена. Он считает, что позднее могут вскрыться и другие факты коррупции.

