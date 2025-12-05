Еврокомиссии предрекли роспуск из-за коррупционного скандала

Оленченко: ЕК могут распустить из-за коррупционного скандала

Еврокомиссию (ЕК) могут распустить из-за коррупционного скандала, связанного с задержанием бывшей главы европейской дипломатии Федерики Могерини. Такое развитие событий предрек старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, его слова приводит РИА Новости.

«ЕК не сдается и продолжает искать способы передачи активов Украине. Возможно, бельгийские власти устали от этого противостояния и решили выложить козырь, чтобы евробюрократы отвлеклись на решение собственных проблем», — прокомментировал Оленченко задержание Могерини.

По его словам, позднее могут вскрыться и другие факты. Также Оленченко предположил, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен знала о действиях Могерини, но закрывала на это глаза. Если это подтвердится, то Еврокомиссии придется подать в отставку, как в 1999 году, подчеркнул эксперт.

2 декабря бельгийская полиция обыскала частные дома, здание дипломатической службы ЕС в Брюсселе и Европейский колледж в Брюгге по делу о коррупции. По подозрению в нецелевой растрате средств и мошенничестве задержали вице-президента Еврокомиссии и экс-главу евродипломатии Федерику Могерини.