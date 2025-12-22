Сыну бывшего главы ФМС России грозит до 25 лет колонии

В Москве прокурор запросил 25 лет колонии для сына экс-главы ФМС Ромодановского

В Москве прокурор запросил 25 лет колонии для сына экс-главы ФМС Константина Ромодановского за незаконное преследование бизнесменов. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, шесть фигурантов уголовного дела о фальсификации доказательств в отношении руководства компании Merlion для получения ее активов инициировали незаконное уголовное преследование совладельцев крупной IT-компании Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова, а также экс-начальника ее службы безопасности Бориса Левина. Они инкриминировали им покушение на бывшего генерального директора организации.

Они добились ареста предпринимателей и через их адвоката попросили 15 миллиардов рублей за освобождение. После передачи дела в центральный аппарат Следственного комитета фигурантов освободили, а задержали инициаторов дела.

Шести фигурантам грозит от 16 до 25 лет колонии. Самые большие сроки запрошены для экс-начальника следственного управления по СЗАО Сергея Ромодановского и его подчиненного Рустама Юсупова, возглавлявшего Хорошевский межрайонный следственный отдел.

