Тревел-блогер объяснил различия американского и российского гостеприимства

Российский путешественник побывал в США и объяснил различия американского и российского гостеприимства. Наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

По мнению автора публикации, у русского человека гостеприимство стоит на первом месте. Даже если хозяин дома испытывает финансовые трудности, он все равно постарается подать к столу угощения. В пример он рассказал о семье из России, к которой в гости приехали друзья из Канады. «В результате эти вегетарианцы, прийдя с пустыми руками к инвалиду, съели за милую душу мясо, купленное хозяевами дома, и даже забрали с собой недоеденный тортик. Видимо, эти товарищи полностью интегрировались и переняли западный образ жизни», — поделился блогер.

При этом американцы, несмотря на демонстрацию в кино ритуалов преподношения подарков на Рождество, в реальной жизни ограничиваются лишь пирогом за два-три доллара (около 240 рублей) или дешевой поздравительной открыткой на праздник. А все встречи они предпочитают проводить в заведениях общепита. «Даже в тех редких случаях, если американцы все же пригласят к себе в дом гостей, на их столе никогда не будет дорогих блюд. Максимум, что они предложaт, — пасту или дешевые сосиски», — рассказал путешественник.

Ранее россиянин описал американцев фразой «верят, что оружие делает их безопаснее». По мнению автора публикации, статистика преступлений в США говорит об обратном.