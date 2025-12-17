Россиянин описал американцев фразой «верят, что оружие делает их безопаснее»

Российский путешественник побывал в США и рассказал о привычке местных жителей везде носить с собой оружие. Наблюдениями он поделился в личном блоге #делайчехочешь на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, американцы верят, что оружие делает их безопаснее. Однако статистика говорит об обратном: перестрелки случаются в школах, в торговых центрах и даже в церквях, добавил он.

«Смешно, но я заметил: чем больше оружия вокруг, тем люди спокойнее. Никто не орет, не подрезает, не сигналит просто так. Даже на парковке», — такими фразами описал свой опыт россиянин.

Путешественник сделал вывод, что американцы рассчитывают не на правительство или полицию, а на себя. «Они верят, что личная ответственность — это основа свободы. Что ты сам должен быть готов защитить себя, свою семью и свой дом», — пояснил он.

Ранее этот же тревел-блогер описал свободу в Америке словами «скорее стереотип, чем факт». Россиянин заметил, что каждый житель этой страны высказывается, но с оглядкой.