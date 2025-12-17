Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:01, 17 декабря 2025Путешествия

Россиянин описал американцев фразой «верят, что оружие делает их безопаснее»

Алина Черненко

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Российский путешественник побывал в США и рассказал о привычке местных жителей везде носить с собой оружие. Наблюдениями он поделился в личном блоге #делайчехочешь на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, американцы верят, что оружие делает их безопаснее. Однако статистика говорит об обратном: перестрелки случаются в школах, в торговых центрах и даже в церквях, добавил он.

Материалы по теме:
«Уровень насилия достиг пика» Почему убили Чарли Кирка и чем грозит США идеологический раскол и рост радикализма?
«Уровень насилия достиг пика»Почему убили Чарли Кирка и чем грозит США идеологический раскол и рост радикализма?
23 сентября 2025
Туристы боятся ездить в США. Почему путешественники попадают в американские тюрьмы и как к этому причастен Трамп?
Туристы боятся ездить в США. Почему путешественники попадают в американские тюрьмы и как к этому причастен Трамп?
25 апреля 2025

«Смешно, но я заметил: чем больше оружия вокруг, тем люди спокойнее. Никто не орет, не подрезает, не сигналит просто так. Даже на парковке», — такими фразами описал свой опыт россиянин.

Путешественник сделал вывод, что американцы рассчитывают не на правительство или полицию, а на себя. «Они верят, что личная ответственность — это основа свободы. Что ты сам должен быть готов защитить себя, свою семью и свой дом», — пояснил он.

Ранее этот же тревел-блогер описал свободу в Америке словами «скорее стереотип, чем факт». Россиянин заметил, что каждый житель этой страны высказывается, но с оглядкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы на пороге большого конфликта». Сербия выбрала сторону в противостоянии между Европой и Россией

    Сахар в борще довел москвича до тяжелого состояния

    Названы две самые доступные ипотеки в России

    Сидни Суини обругали в сети из-за глубокого декольте на премьере фильма

    Украина начала эвакуацию еще из одного города

    Обломки дрона упали на территории НПЗ в российском городе

    На Украине высказались о возможном бойкоте соревнований с участием российских спортсменов

    Еще трех сотрудников Минтранса задержали в российском регионе

    ЕС не удалось подтолкнуть Бельгию к использованию активов России

    Жене одержимого измерением длины пениса мужчины дали совет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok