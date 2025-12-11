Тревел-блогер описал свободу в Америке словами «скорее стереотип, чем факт». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге #делайчехочешь на платформе «Дзен».

«Свобода слова здесь есть, но она как тот бесплатный Wi-Fi в аэропорту: вроде работает, но лучше не проверяй скорость. Сначала тебе дают микрофон, потом — вежливое замечание», — пишет автор блога. Он вспомнил случай, который иллюстрирует ситуацию в США.

Так, он однажды ел в маленьком кафе в Северной Каролине, и за соседним столом американец в кепке Make America Great Again заявил, что не верит в глобальное потепление. После этого к нему подошла официантка и попросила «не распространять дезинформацию». «И все вроде спокойно, никто не арестован — но атмосфера такая, будто кто-то только что сказал "Бог существует" на вечеринке у атеистов», — пишет тревел-блогер.

Он добавил, что в США каждый высказывается, но с оглядкой. Его знакомый — инженер из Техаса — однажды пошутил на работе о том, что «электромобили — для тех, кто боится грязных рук». По словам блогера, на следующий день его вызвали к HR и предложили пройти обучение «по уважительному взаимодействию».

Ранее россиянин описал жизнь в США фразой «если человек купил дом, его начинают жалеть». Он пояснил, что американцы боятся стать заложниками ежемесячных платежей за ипотеку.