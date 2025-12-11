Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:33, 11 декабря 2025Путешествия

Тревел-блогер описал свободу в Америке словами «скорее стереотип, чем факт»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Тревел-блогер описал свободу в Америке словами «скорее стереотип, чем факт». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге #делайчехочешь на платформе «Дзен».

«Свобода слова здесь есть, но она как тот бесплатный Wi-Fi в аэропорту: вроде работает, но лучше не проверяй скорость. Сначала тебе дают микрофон, потом — вежливое замечание», — пишет автор блога. Он вспомнил случай, который иллюстрирует ситуацию в США.

Материалы по теме:
Туристы боятся ездить в США. Почему путешественники попадают в американские тюрьмы и как к этому причастен Трамп?
Туристы боятся ездить в США. Почему путешественники попадают в американские тюрьмы и как к этому причастен Трамп?
25 апреля 2025
«Мне даже смотреть тошно». Какая еда шокирует российских туристов в США, Германии, Мексике и других странах?
«Мне даже смотреть тошно». Какая еда шокирует российских туристов в США, Германии, Мексике и других странах?
6 декабря 2025

Так, он однажды ел в маленьком кафе в Северной Каролине, и за соседним столом американец в кепке Make America Great Again заявил, что не верит в глобальное потепление. После этого к нему подошла официантка и попросила «не распространять дезинформацию». «И все вроде спокойно, никто не арестован — но атмосфера такая, будто кто-то только что сказал "Бог существует" на вечеринке у атеистов», — пишет тревел-блогер.

Он добавил, что в США каждый высказывается, но с оглядкой. Его знакомый — инженер из Техаса — однажды пошутил на работе о том, что «электромобили — для тех, кто боится грязных рук». По словам блогера, на следующий день его вызвали к HR и предложили пройти обучение «по уважительному взаимодействию».

Ранее россиянин описал жизнь в США фразой «если человек купил дом, его начинают жалеть». Он пояснил, что американцы боятся стать заложниками ежемесячных платежей за ипотеку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «82 процента украинцев требуют соглашения». Трамп призвал Зеленского быть реалистом и трезво оценить обстановку

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    В России назвали слово года

    Две женщины попали в больницу из-за взрыва освежителя воздуха

    На Украине рассказали о жестком ультиматуме Трампа Зеленскому

    Власти ответили на предложение увеличить оклад срочникам в три раза

    Россиянам назвали полезные для сердца продукты

    Порномодель заработала состояние на видео для взрослых и стала противницей порнографии

    Ошибка в супермаркете обернулась для любителя картошки неожиданными последствиями

    Евродепутат назвал причину «маргинализации» ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok