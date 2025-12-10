Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:30, 10 декабря 2025Путешествия

Россиянин описал жизнь в США фразой «если человек купил дом, его начинают жалеть»

Алина Черненко

Фото: Wirestock / Freepik

Российский путешественник побывал в США и удивился нежеланию американцев жить в собственных домах. Своим мнением он поделился в личном блоге #делайчехочешь на платформе «Дзен».

Автор публикации пояснил, что у него на родине наличие квартиры — это статус, а в Америке — инструмент. «Если человек купил дом, то знакомые начинают его жалеть. Потому что теперь он в заложниках у ипотеки, страховки, налогов и газонокосилки. Там дом — это не символ успеха, а ежемесячная обязанность», — такими фразами описал увиденное россиянин.

Материалы по теме:
Виза в США в 2025 году для россиян. Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
Виза в США в 2025 году для россиян.Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
29 января 2025
«Было страшно выходить из машины» Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
«Было страшно выходить из машины»Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
28 мая 2024

Во-вторых, в США, по словам блогера, «все рассчитано, чтобы не привязываться». В этой стране не нужно покупать, там можно арендовать все: машину, жилье, технику и даже мебель.

«За день можно найти новый дом, подписать договор онлайн, и никто даже не попросит бумажку с пропиской, как в России», — поразился путешественник.

Россиянин отметил, что аренда, с одной стороны, дает свободу, но с другой — держит в постоянном напряжении, так как хозяин жилья может поднять цену, продать свое имущество или сменить правила.

«Ты живешь красиво, но не по-своему. Нельзя прибить полку, нельзя перекрасить стены, даже гвоздь — и тот под запретом», — констатировал он.

Автор добавил, что, несмотря на это, американцы все равно не покупают свое жилье, потому что «им не нужно корнями в землю» и у них нет страха, что завтра недвижимость подорожает. Им важнее быть гибкими, менять города, климат и карьеру, заключил соотечественник.

Ранее этот же тревел-блогер описал США фразой «безопасность, комфорт и контроль». По его словам, там можно отправиться в путешествие по качественным дорогам, спать в чистых мотелях и завтракать вафлями с сиропом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Возможна смена режима». Трамп пригрозил Украине. Как он может заставить Зеленского пойти на уступки?

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Трампа ударили дверью туалета на борту самолета

    «Считанные дни». Трамп поставил Зеленскому дедлайн по принятию мирного плана

    Женщина год выдавала себя за богатую наследницу и украла 2,3 миллиарда рублей

    На Западе предупредили Зеленского о риске потерять Одессу

    52-летняя Хайди Клум с голой грудью позагорала у бассейна

    Женщина подверглась нападкам мужа после визита его бывшей супруги по неожиданной причине

    Глава МИД Британии ответила на слова Трампа о слабеющей Европе

    Некоторым россиянам увеличат надбавку к пенсии в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok