Россиянин описал жизнь в США фразой «если человек купил дом, его начинают жалеть»

Российский путешественник побывал в США и удивился нежеланию американцев жить в собственных домах. Своим мнением он поделился в личном блоге #делайчехочешь на платформе «Дзен».

Автор публикации пояснил, что у него на родине наличие квартиры — это статус, а в Америке — инструмент. «Если человек купил дом, то знакомые начинают его жалеть. Потому что теперь он в заложниках у ипотеки, страховки, налогов и газонокосилки. Там дом — это не символ успеха, а ежемесячная обязанность», — такими фразами описал увиденное россиянин.

Во-вторых, в США, по словам блогера, «все рассчитано, чтобы не привязываться». В этой стране не нужно покупать, там можно арендовать все: машину, жилье, технику и даже мебель.

«За день можно найти новый дом, подписать договор онлайн, и никто даже не попросит бумажку с пропиской, как в России», — поразился путешественник.

Россиянин отметил, что аренда, с одной стороны, дает свободу, но с другой — держит в постоянном напряжении, так как хозяин жилья может поднять цену, продать свое имущество или сменить правила.

«Ты живешь красиво, но не по-своему. Нельзя прибить полку, нельзя перекрасить стены, даже гвоздь — и тот под запретом», — констатировал он.

Автор добавил, что, несмотря на это, американцы все равно не покупают свое жилье, потому что «им не нужно корнями в землю» и у них нет страха, что завтра недвижимость подорожает. Им важнее быть гибкими, менять города, климат и карьеру, заключил соотечественник.

Ранее этот же тревел-блогер описал США фразой «безопасность, комфорт и контроль». По его словам, там можно отправиться в путешествие по качественным дорогам, спать в чистых мотелях и завтракать вафлями с сиропом.

