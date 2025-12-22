Реклама

Турист был унесен течением во время купания в озере и не выжил

Турист был унесен течением во время купания в озере Чилика в Индии и не выжил
Алина Черненко

Фото: Amit_Mondal / Shutterstock / Fotodom

Турист во время отдыха в Индии пошел купаться в озере Чилика и не выжил. Подробностями истории поделился портал Pragativadi.

Случай произошел 21 декабря в штате Одиша. По словам очевидцев, мужчину, который зашел в воду, внезапно сильное течение унесло на большую глубину.

После получения информации о произошедшем команды Департамента пожарной охраны Одиши прибыли на место происшествия и начали поисково-спасательную операцию. Через несколько часов они наткнулись на тело туриста на берегу в городе Багамунда.

Личность иностранца пока не установлена. Полиция продолжает расследование, а местные власти настоятельно призвали людей строго соблюдать правила безопасности при посещении озера. Несмотря на неоднократные предупреждения, туристы часто заходят в запретные зоны, подвергая жизнь риску, говорится в публикации.

В конце ноября туриста, отдыхавшего в Таиланде с супругой, обратным течением унесло в море. Мужчина ушел под воду на глазах у жены.

