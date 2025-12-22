Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:31, 22 декабря 2025Наука и техника

Назван способ отключить бесполезные функции в Windows

Neowin: Энтузиасты написали скрипт, отключающий все функции ИИ в Windows 11
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alex Photo Stock / Shutterstock / Fotodom

Энтузиасты придумали способ отключения всех ненужных функций в Windows 11. Об этом сообщает издание Neowin.

Редактор медиа Тарас Буриа заметил, что компания Microsoft навязывает функции искусственного интеллекта (ИИ) пользователям Windows 11. При этом, в отличие от ИИ-сервисов в операционных системах (ОС) Apple, их нельзя отключить. Журналист обратил внимание, что неизвестные энтузиасты написали скрипт, который удаляет все бесполезные функции в Windows.

Скрипт, опубликованный на репозитории RemoveWindowsAI, позволяет в один клик мыши отключить все ИИ-сервисы от Microsoft. Авторы медиа назвали эту программу единственным способом быстро избавиться от всех навязанных Microsoft функций.

Журналист Тарас Буриа протестировал скрипт и выяснил, что он позволяет деактивировать функции Copilot, ИИ в Paint, голосового помощника, нейросеть в браузере Edge и других программах. Также он удаляет все компоненты и настройки, связанные с ИИ.

Автор заметил, что программа распространяется бесплатно, но при ее использовании пользователь должен принимать все риски, поэтому Буриа посоветовал перед удалением ИИ-функций сделать резервную копию ОС. Также он предупредил, что Microsoft может восстановить часть функций с помощью обновлений.

Ранее журналисты издания Windows Latest рассказали, что дизайн Windows 11 не позволяет добавить в операционную систему многие функции из Windows 10.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России разгорелся скандал из-за «ряженых героев». За обладателя сразу трех ненастоящих наград вступился глава «Ахмата»

    Перечислены пять парадоксов экономики России

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. Как уберечься от нового вируса

    В России изменились цены на жилье

    Кабмин решил отменить мораторий на штрафы для застройщиков

    Рябков призвал США к новому шагу по Украине

    Россиянин готовил взрыв газа в многоквартирном доме

    Стало известно о создании армией России плацдарма в Гуляйполе

    В Роскомнадзоре высказались об ограничениях работы WhatsApp

    Экс-депутат Рады рассказал о судьбе Лещенко и Подоляка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok