Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:43, 22 декабря 2025Мир

В ЕК оценили заявления Макрона о возобновлении контактов с Россией

В ЕК приветствовали заявление Макрона о возобновлении контактов с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) приветствует любые дипломатические усилия, направленные на достижение мира на Украине. Об этом заявил официальный представитель ЕК Анвар аль-Ануни, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности возобновления контактов с Россией, передает РИА Новости

«Мы продолжаем координироваться с государствами-членами в контексте их двусторонних контактов, направленных на достижение устойчивого мира в Украине, и приветствуем любые мирные усилия», — сказал он на брифинге в Брюсселе.

19 декабря Макрон высказался за то, чтобы Европа вновь вступила в диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Президент Франции заявил, что это необходимо для защиты европейских интересов.

Отмечается, что администрация президента Франции планирует определить формат для восстановления диалога с Россией в ближайшее время.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России разгорелся скандал из-за «ряженых героев». За обладателя сразу трех ненастоящих наград вступился глава «Ахмата»

    Перечислены пять парадоксов экономики России

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. Как уберечься от нового вируса

    В России изменились цены на жилье

    Кабмин решил отменить мораторий на штрафы для застройщиков

    Рябков призвал США к новому шагу по Украине

    Россиянин готовил взрыв газа в многоквартирном доме

    Стало известно о создании армией России плацдарма в Гуляйполе

    В Роскомнадзоре высказались об ограничениях работы WhatsApp

    Экс-депутат Рады рассказал о судьбе Лещенко и Подоляка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok