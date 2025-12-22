В ЕК оценили заявления Макрона о возобновлении контактов с Россией

Еврокомиссия (ЕК) приветствует любые дипломатические усилия, направленные на достижение мира на Украине. Об этом заявил официальный представитель ЕК Анвар аль-Ануни, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности возобновления контактов с Россией, передает РИА Новости

«Мы продолжаем координироваться с государствами-членами в контексте их двусторонних контактов, направленных на достижение устойчивого мира в Украине, и приветствуем любые мирные усилия», — сказал он на брифинге в Брюсселе.

19 декабря Макрон высказался за то, чтобы Европа вновь вступила в диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Президент Франции заявил, что это необходимо для защиты европейских интересов.

Отмечается, что администрация президента Франции планирует определить формат для восстановления диалога с Россией в ближайшее время.