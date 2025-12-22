Реклама

22:47, 22 декабря 2025

В Германии заявили о «разводе» Европы и США

Писториус: Стратегия нацбезопасности США стала документом о разводе с Европой
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Новая стратегия национальной безопасности США стала «документом о разводе» с Европой. Об этом в интервью газете Zeit заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

«Если применять обычные критерии политической рациональности, то можно сказать, что это документ о разводе. Потеря Европы стала бы фатальной ошибкой США в области безопасности и внешней политики. Но мы должны серьезно относиться к этой стратегии», — сказал он.

По его словам, переломный момент в отношениях США и Европы наступил задолго до появления этого документа. Писториус напомнил о критике администрацией президента США Дональда Трампа миграционной и экономической политики Европейского союза (ЕС). «Вице-президент США [Джей Ди] Вэнс уже высказывался в подобном духе на Мюнхенской конференции по безопасности», — подчеркнул министр.

Ранее Писториус отверг возможность нападения России на НАТО. «Я не верю в такой сценарий. [Российское руководство] не стремится вести полномасштабную войну против НАТО», — сказал он.

