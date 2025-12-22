Реклама

22:17, 22 декабря 2025Мир

Министр обороны Германии необычно высказался о российской угрозе

Министр обороны ФРГ Писториус отверг сценарий нападения России на НАТО
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Juliane Sonntag / IMAGO / Global Look Press

Министр обороны Германии Борис Писториус необычно высказался о «российской угрозе» — он отверг возможность нападения России на НАТО. Об этом он заявил в интервью газете Zeit.

«Я не верю в такой сценарий. [Российское руководство] не стремится вести полномасштабную войну против НАТО», — сказал он.

В то же время министр отметил, что Москва может быть заинтересована в «разрушении НАТО изнутри». По его словам, РФ хочет поставить единство альянса под сомнение, заставив американцев отступить с европейского континента.

Ранее возможность нападения России на НАТО отвергла глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт. «Предупреждения о якобы неизбежной войне с Россией в конечном итоге грозят стать самосбывающимся пророчеством», — подчеркнула она.

    Обсудить
