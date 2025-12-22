Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:07, 22 декабря 2025Мир

В Германии выступили с резким заявлением о российской угрозе

Вагенкнехт призвала противостоять пропаганде о российской угрозе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Global Look Press

Резкие заявления сторонников войны о «российской угрозе» могут привести к настоящей войне, им необходимо противостоять. Об этом на своей странице в соцсети Х заявила глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.

«Предупреждения о якобы неизбежной войне с Россией, с помощью которых оправдываются перевооружение и политика конфронтации, в конечном итоге грозят стать самосбывающимся пророчеством, если эту безумную тактику не заменить дипломатией», — сказала она.

Так политик отреагировала на слова директора национальной разведки США Тулси Габбард о желании «глубинного государства» не допустить мирного урегулирования конфликта на Украине и втянуть Штаты в войну с Россией.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что НАТО не верит в собственную пропаганду о российской угрозе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия поставила оружие африканской стране после военного переворота

    Курс рубля оказался «ненастоящим». Каким он должен быть?

    Раскрыты способы бесплатно получить жилье от государства

    Каллас пригрозила США из-за Гренландии

    Зять Трампа не стал сносить пострадавшее от бомбежек НАТО здание Генштаба в столице Сербии. Почему срыв проекта разозлил Вучича?

    В армии Норвегии пожаловались на помощь Украине

    ВСУ атаковали Севастополь

    В Китае сделали один вывод после признания Зеленского о ВСУ

    Зеленский назвал итоги переговоров Украины и США в Майами

    В Германии выступили с резким заявлением о российской угрозе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok