15:10, 22 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме высказались о сроках международного признания всей ДНР российской

Депутат Чепа: Территориальный вопрос для Украины только ухудшается
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Жизнь показывает, что каждый день Украина теряет территорию и переговорные позиции из года в год становятся для нее только сложнее, считает депутат Госдумы Алесей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что власти Украины признают, что рано или поздно потеряют оставшуюся под их контролем часть Донецкой народной республики (ДНР). Политик подчеркнул, что полная потеря Киевом контроля над ДНР «может произойти через 12 месяцев, а может и дольше».

«Этот процесс остановить невозможно даже при условии, что Европа заплатит им деньги, которые они запрашивают. Я не сомневаюсь, что не заплатят. Также при условии, что найдут какие-то человеческие ресурсы, которые у них иссякли полностью. Конечно, если бы они вели переговоры в 2022 году, то вопрос территории стоял бы по-другому. Сегодня, конечно, он гораздо сложнее, а завтра будет еще труднее», — прокомментировал Чепа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил отвод украинских войск с территории Донецкой народной республики (ДНР) при одном условии. Он заявил, что может согласиться на такой шаг, если Россия сделает то же самое.

