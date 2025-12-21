Реклама

Экономика
22:32, 21 декабря 2025Экономика

В Госдуме захотели пересмотреть лимит на подарки для учителей

Депутат Буцкая предложила пересмотреть лимит в 3 тыс. руб. на подарки учителям
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В России могут пересмотреть лимит на стоимость подарков учителям, сейчас он составляет три тысячи рублей. С соответствующим предложением выступила депутат Татьяна Буцкая, ее слова приводит РИА Новости.

«Как гласит буква закона, подарки до трех тысяч рублей учителям разрешены, чтобы впоследствии не возникало вопроса, лучше, конечно, чек сохранить. Однако я считаю, что данная норма устарела», — сказала парламентарий. Она поделилась, что сейчас разрабатывается законопроект, согласно которому лимит будет пересмотрен.

Буцкая напомнила, что соответствующая норма была установлена в начале 2000-х годов, и тогда она была уместна в том числе с точки зрения экономической ситуации. Однако сейчас она уже не отвечает экономическим реалиям.

Ранее парламентарий сообщила, что новая семейная налоговая выплата, которую введут в 2026 году, в среднем составит 70-100 тысяч рублей в год.

