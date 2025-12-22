В окруженном Димитрове из трех бригад ВСУ остались в живых лишь два бойца

В Димитрове из трех окруженных бригад ВСУ выжили лишь два бойца

Всего два бойца из трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказавшихся в окружении в Димитрове Донецкой народной республики (ДНР), смогли остаться в живых, сдавшись в плен. Об этом заявил военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Виталий Набережный, его слова приводит ТАСС.

«Мы остались только вдвоем. С трех бригад мы остались вдвоем. Прорвать — это гибель, это нет смысла. Мы в большом кольце. Если хочешь жить — надо сдаваться, ребят. Это нет смысла — умирать», — сказал Набережный.

Боец ВСУ рассказал, что специально привлек внимание российских военных стрельбой, чтобы сдаться в плен.

«Начал стрелять по деревьям — создал звук. И ребята среагировали. И они подошли, говоря, ребята, сдавайтесь. Будете жить. Ну нам выхода уже не было», — рассказал пленный.

Военный также пожаловался, что у окруженной группировки есть проблемы с обеспечением, в частности, не хватает обезболивающих и еды: раненым сбрасывали одну тушенку на три дня.

Ранее об истощении оставшихся в Димитрове бойцов ВСУ заявил военный эксперт Андрей Марочко.