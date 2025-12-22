Дубинский: Миндич раздражает украинцев меньше, чем Булгаков

Украинский бизнесмен Тимур Миндич, которого в СМИ называют «кошельком» [президента страны] Владимира Зеленского, раздражает украинцев меньше, чем советский писатель Михаил Булгаков. Об этом заявил депутат Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Выяснилось, что Миндич украинцев раздражает меньше, чем Булгаков. Вот Булгаков — это действительно невыносимо», — написал парламентарий.

Ранее Дубинский рассказал, что слова Зеленского о кончине главы Белого дома Дональда Трампа — это новая сцена потасовки между двумя лидерами в Овальном кабинете. Она произошла в феврале.