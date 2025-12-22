Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:35, 22 декабря 2025Бывший СССР

В Раде снос памятника советскому писателю сравнили с «кошельком» Зеленского

Дубинский: Миндич раздражает украинцев меньше, чем Булгаков
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинский бизнесмен Тимур Миндич, которого в СМИ называют «кошельком» [президента страны] Владимира Зеленского, раздражает украинцев меньше, чем советский писатель Михаил Булгаков. Об этом заявил депутат Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Выяснилось, что Миндич украинцев раздражает меньше, чем Булгаков. Вот Булгаков — это действительно невыносимо», — написал парламентарий.

Ранее Дубинский рассказал, что слова Зеленского о кончине главы Белого дома Дональда Трампа — это новая сцена потасовки между двумя лидерами в Овальном кабинете. Она произошла в феврале.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Корреспондент «Ленты.ру» Николай Чигасов погиб в зоне СВО. Его атаковал украинский дрон под Северском

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Худшей валюте Азии предсказали трудное начало 2026 года

    Гуф вернул себе права на культовый альбом

    Москвичам рассказали о погоде на Новый год

    Киркоров назвал преподнесенные им самые дорогие подарки

    Появились кадры мощного пожара после ударов по Одессе

    Глава МИД Дании разозлился из-за слов спецпосланника Трампа

    Появились кадры с церемонии прощания с командиром «Эспаньолы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok