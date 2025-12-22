Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:35, 22 декабря 2025Наука и техника

В России начали летные испытания Су-57 с «изделием 177»

Марчуков: Полет Су-57 с новым двигателем ознаменовал начало летных испытаний
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Первый полет российского истребителя пятого поколения Су-57 с новым двигателем «изделие 177» ознаменовал начало летных испытаний. Об этом заявил генеральный конструктор — директор ОКБ имени А. Люльки Евгений Марчуков, слова которого приводит Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в Telegram.

Отмечается, что «изделие 177» — это двигатель пятого поколения для самолетов оперативно-тактической авиации.

«Первый испытательный полет ознаменовал начало совместной работы с коллегами из ОАК по летным испытаниям Су-57 с новейшим двигателем. В ходе полета новый двигатель отработал штатно и показал надежную работу в составе самолета Су-57», — сказал Марчуков.

Он подчеркнул, что новая разработка значительно превосходит силовые установки прошлых поколений. Тяга «изделия 177» на форсаже составляет 16 тысяч килограмм-сил. При этом двигатель отличается сниженным расходом топлива и увеличенным ресурсом.

Материалы по теме:
«Они взяли у нас идею» 30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
«Они взяли у нас идею»30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
30 апреля 2024
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что Су-57 совершил первый полет с новым силовым агрегатом. Полет истребителя, который пилотировал заслуженный летчик-испытатель России Роман Кондратьев, прошел штатно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве совершили покушение на российского генерал-майора

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    У россиян начали воровать тепло

    Турист занялся сексом на плавучем буе на глазах у отдыхающих в Таиланде и попал под арест

    В России раскрыли место Европы в диалоге с США об архитектуре безопасности

    В Венгрии назвали кредит ЕС Украине финансированием войны

    Раскрыто отношение россиян к предновогодним скидкам

    Во Франции раскрыли количество похищенных драгоценностей в Лувре

    Под Москвой юноши заказали еду из доставки и оказались в больнице

    Появилась версия о спасении бесследно исчезнувших в тайге Усольцевых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok