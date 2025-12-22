В России начали летные испытания Су-57 с «изделием 177»

Марчуков: Полет Су-57 с новым двигателем ознаменовал начало летных испытаний

Первый полет российского истребителя пятого поколения Су-57 с новым двигателем «изделие 177» ознаменовал начало летных испытаний. Об этом заявил генеральный конструктор — директор ОКБ имени А. Люльки Евгений Марчуков, слова которого приводит Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в Telegram.

Отмечается, что «изделие 177» — это двигатель пятого поколения для самолетов оперативно-тактической авиации.

«Первый испытательный полет ознаменовал начало совместной работы с коллегами из ОАК по летным испытаниям Су-57 с новейшим двигателем. В ходе полета новый двигатель отработал штатно и показал надежную работу в составе самолета Су-57», — сказал Марчуков.

Он подчеркнул, что новая разработка значительно превосходит силовые установки прошлых поколений. Тяга «изделия 177» на форсаже составляет 16 тысяч килограмм-сил. При этом двигатель отличается сниженным расходом топлива и увеличенным ресурсом.

Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что Су-57 совершил первый полет с новым силовым агрегатом. Полет истребителя, который пилотировал заслуженный летчик-испытатель России Роман Кондратьев, прошел штатно.