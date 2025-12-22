В России объяснили последствия выхода США из ОБСЕ

Буякевич: Выход США из ОБСЕ будет означать конец организации

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич в комментарии РИА Новости объяснил последствия выхода США из организации.

По его словам, сейчас Штаты пересматривают параметры своего участия, их выход будет означать конец этой структуры.

«Уже выдвинуты требования о существенном сокращении бюджета организации — примерно на 10 процентов по отношению к уровню 2021 года, причем без учета инфляции за прошедшие годы», — уточнил дипломат.

Он считает, что подобными требованиями США фактически душат ОБСЕ.

Ранее Буякевич заявил, что Европа сама вычеркнула себя из переговоров России и США тем, что настаивала на продолжении боевых действий на Украине.

