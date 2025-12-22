В России оставленный без еды и присмотра на четыре дня младенец умер от истощения

Женщина оставила дома пятимесячного ребенка без еды и присмотра на четыре дня, и он умер от истощения, сообщили в Следственном комитете (СК) по Красноярскому краю в Telegram-канале.

По версии следствия, в период с 14 по 17 декабря жительница Норильска оставила четверых детей — трех дочек в возрасте 15, 2 и 1 года, а также пятимесячного сына — без присмотра и еды, уйдя к знакомому. В результате длительного голодания младенец умер от истощения.

Двух младших детей доставили в медицинское учреждение для оказания помощи, старшую дочь поместили в социальный приют.

В отношении россиянки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).

Ранее в Воронеже суд приговорил к 8,5 годам колонии 20-летнюю мать, которая бросила дочь на четыре дня. Установлено, что подсудимая вела антисоциальный образ жизни. В апреле она оставила трехлетнего ребенка в съемной квартире без еды и воды и ушла развлекаться. Спустя три дня девочка залезла на подоконник и открыла окно, что заметили прохожие. Они вызвали врачей, ребенка поместили в больницу.