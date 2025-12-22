Реклама

16:03, 22 декабря 2025

В России предложили изменить работу детских садов для улучшения демографии

Депутат Буцкая предложила ввести в детских садах группы продленного дня
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В российских детских садах следует сделать группы продленного дня, что позволит родителям забирать детей позже. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, чьи слова приводит РИА Новости.

«Не должно быть ощущения, что ребенок остался один. Воспитатель торопится, ребенку от этого плохо, воспитатель нерадостный, у матери сердце болит. Надо, я уверена, прислушаться к тому, что сказал президент [России Владимир Путин], и все-таки отработать механизм того, чтобы в детских садах были группы, которые работают дольше», — сказала она.

По мнению парламентария, подобные группы можно сделать смешанными по возрасту. Также она предположила, что данное решение поможет улучшить демографическую ситуацию в стране, в частности, в тех случаях, когда родители работают допоздна.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, рассказал, что в некоторых странах мира ситуация с рождаемостью складывается катастрофично. По его словам, демография является вопросом, который волнует все страны постиндустриального развития. Президент добавил, что рождение детей должно стать модным.

