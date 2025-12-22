Реклама

09:47, 22 декабря 2025Мир

В России раскрыли место Европы в диалоге с США об архитектуре безопасности

Буякевич: Европе нет места в диалоге России и США об архитектуре безопасности
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Европе нет места в диалоге России и США об архитектуре безопасности на европейском направлении. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, между Москвой и Вашингтоном действительно существуют каналы коммуникации, в рамках которых обсуждаются вопросы архитектуры безопасности, включая европейское измерение.

«К сожалению, в этом диалоге сейчас фактически нет места для самой Европы», — сказал он.

Ранее Буякевич заявил, что сейчас США пересматривают параметры своего участия в ОБСЕ. Он отметил, что их выход будет означать конец существования этой структуры.

