В России заговорили о застое авторынка

Исполнительный директор РОАД Баринов: Авторынок России продолжает проседать

Даже резкое повышение утильсбора не смогло оживить продажи новых легковых автомобилей на российском рынке, подобное обстоятельство свидетельствует о его застое. Такое мнение высказал исполнительный директор отраслевой ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Баринов, его слова приводит «Автостат».

По итогам ноября суммарные объемы продаж новых легковушек в России увеличились на 5 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го, но просели на 23 процента к уровню октября 2025-го. Внутренний рынок продолжает проседать, констатировал Баринов.

Речь идет не о снижении доли конкретных марок, а именно о ситуации в целом, подчеркнул аналитик. На подобную динамику, пояснил он, продолжает оказывать влияние ряд факторов. К числу основных причин заметного падения реализации машин в России Баринов отнес жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, рост логистических затрат импортеров и общее подорожание машин на фоне снижения доступности автозаймов для значительной части населения.

В сложившихся реалиях, отмечал глава группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, ожидать скорого оживления продаж на российском авторынке не приходится. Если это и произойдет в среднесрочной перспективе, прогнозировал эксперт, то не раньше весны следующего года.