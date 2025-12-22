Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:01, 22 декабря 2025Россия

В российском городе чиновники отказались бесплатно кормить детей бойцов СВО в школах

В Омске чиновники отказали детям бойцов СВО в бесплатном питании в школе
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Омске чиновники отказали детям бойцов СВО в бесплатном питании в школе. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба региональной прокуратуры.

Надзорное ведомство установило, что местный департамент образования отказал детям из семей военнослужащих в бесплатных школьных обедах. Эти действия противоречат закону, отметили в надзорном ведомстве.

Добиться справедливости прокуратуре удалось путем обращения в суд. Требования истца были удовлетворены.

Ранее в ЯНАО матери не вернувшегося с СВО бойца отказали в выплате «гробовых». Формальным поводом для этого стало отсутствие пакета необходимых документов. Добиться получения денег женщине также помогли органы прокуратуры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России разгорелся скандал из-за «ряженых героев». За обладателя сразу трех ненастоящих наград вступился глава «Ахмата»

    Перечислены пять парадоксов экономики России

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. Как уберечься от нового вируса

    Новый имидж Алины Загитовой на фото в ультракороткой юбке вызвал споры в сети

    Самолет с футболистами на борту аварийно сел незадолго до матча в США

    Биолог объяснил неожиданное пробуждение московских ежей

    Врач дал четыре совета для сохранения здоровья зубов в новогодние праздники

    Молодую россиянку после теракта около отдела полиции взяли под стражу

    Буданов раскрыл подробности о количестве сторон в переговорах по Украине

    Путин высказался о расследовании вооруженного нападения на школу в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok