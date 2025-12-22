В российском городе чиновники отказались бесплатно кормить детей бойцов СВО в школах

В Омске чиновники отказали детям бойцов СВО в бесплатном питании в школе. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба региональной прокуратуры.
Надзорное ведомство установило, что местный департамент образования отказал детям из семей военнослужащих в бесплатных школьных обедах. Эти действия противоречат закону, отметили в надзорном ведомстве.
Добиться справедливости прокуратуре удалось путем обращения в суд. Требования истца были удовлетворены.
Ранее в ЯНАО матери не вернувшегося с СВО бойца отказали в выплате «гробовых». Формальным поводом для этого стало отсутствие пакета необходимых документов. Добиться получения денег женщине также помогли органы прокуратуры.