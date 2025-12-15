Реклама

Россия
11:14, 15 декабря 2025Россия

В России матери не вернувшегося с СВО бойца отказали в выплате гробовых

В ЯНАО матери не вернувшегося с СВО бойца отказали в выплатах
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) матери не вернувшегося с СВО бойца отказали в выплатах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В получении «гробовых» россиянке отказали из-за отсутствия необходимых документов. Известно, что ранее женщина жила на Украине.

Вероятно, причиной отказа в получении выплат оказался неустановленный факт родства женщины с военнослужащим. Это пришлось устанавливать в суде, отметили в пресс-службе.

Ранее в Екатеринбурге растившей бойца СВО вместо матери глухонемой женщине отказали в выплатах.

